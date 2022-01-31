В Австрии подняли вопрос о «СП-2» в случае санкций против России

Вице-канцлер Австрии и лидер австрийских «Зелёных» Вернер Коглер заявил, что в случае принятия против РФ санкций, они должны затронуть и вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», передаёт телеканал ORF 2. По его словам, прежде всего об этом нужно договориться с Германией.

Определённо идёт в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он [«Северный поток — 2»] должен быть включён в них [санкции], — сказал Коглер в эфире телеканала в ответ на вопрос об отношении к отказу от «Северного потока — 2» на случай эскалации на Украине.

По его словам, для этого Австрия и ЕС должны договориться прежде всего с Германией.

Коглер напомнил, что газопровод ещё не запущен в эксплуатацию и незаполненность европейских газовых хранилищ газом в настоящее время вызвана другими причинами.

Ранее сообщалось, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Об этоом сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину, окажется слишком мало. По его словам, санкции, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными.