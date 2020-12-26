В Австрии первую прививку от коронавируса сделали 84-летней женщине

https://static.news.ru/photo/55b5a0a4-4825-11eb-8525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Австрии. Первую прививку получила 84-летняя женщина.

Старт прививочной кампании дали в медицинском университете в Вене. Первыми выразили согласие вакцинироваться пять человек из группы риска старше 80 лет. Их привила председатель по вакцинам Урсула Видерман-Шмидт, ей помогал председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш.

Как сообщает РИА Новости, канцлер Себастьян Курц заявил, что первым прививки поставят людям из группы риска старше 80 лет, вакцинация пройдёт с акцентом на дома престарелых и медицинских работников. До конца января власти рассчитывают привить всех постояльцев домов престарелых в стране. Вакцинацию широких слоёв населения планируют начать в апреле.

В Германии первой прививку от коронавирусной инфекции получила 101-летняя жительница ФРГ Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт). Пожилая женщина проживает в доме престарелых, где 25 декабря были привиты другие постояльцы и персонал, писал NEWS.ru.

Ранее в Чехии первым прививку от коронавирусной инфекции сделал министр Андрей Бабиш. Процедура проходила в пражском Центральном военном госпитале и транслировалась по местному телевидению.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) одобрило использование на территории ЕС вакцин от коронавируса, которые были разработаны американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.