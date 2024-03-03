В Австрии оценили интеллект офицеров ФРГ, обсуждавших Крымский мост Экс-министр Австрии Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров ФРГ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Из разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, можно сделать вывод об их тяжелом умственном состоянии, заявила ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, они упомянули мост как «законную военную цель», что также говорит об отсутствии у них должной юридической подготовки.

Один из них сказал, что мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10–15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах. Они говорили об этом так, как будто это «законная военная цель», что, конечно, не так. Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки, — заявила Кнайсль.

Немецкие офицеры должны знать хотя бы базовые правила ведения войны и нормы международного права, добавила экс-министр. По ее словам, если бы это не было так трагично, то над их разговором можно было бы посмеяться. Речь тем временем идет о самых сливках германских ВС, указала она.

Ранее кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что настало время возвращаться к дискуссии о понижении порога ядерной доктрины России, поскольку только этого боятся на Западе. Таким образом он прокомментировал расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.