В Австрии назвали сроки масштабного наступления российских войск Полковник Райснер: ВС России начнут масштабное наступление ближе к лету

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России изматывают украинскую армию в рамках подготовки к масштабному наступлению, заявил полковник австрийских ВС Маркус Райснер в интервью ZDF. По его словам, оно начнется, когда «земля подсохнет».

Полковник проанализировал действия России на трех уровнях, первый из которых — тактический. По его словам, здесь ВС РФ делают ставку на атаки механизированными соединениями. На втором уровне, оперативном, идет развертывание войск на различных участках фронта, протяженность которого составляет 1,2 тысячи километров. На стратегическом уровне действия России и Украины схожи — обе стороны пытаются восполнить резервы, добавил полковник.

Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов, — заявил Райснер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы сорвать российское наступление на фронтах, требуются дальнобойные снаряды и соответствующее вооружение. По его словам, для собственного контрнаступления Украине также не хватает снарядов и оружия.