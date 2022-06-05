В Австрии назвали роковой просчёт Запада по Украине Австрийский полковник Райснер: роковым просчётом Запада стало запоздавшее вооружение Киева

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер заявил, что роковым просчётом Запада оказалась задержка с началом поставок вооружения Украине. Сейчас это оружие не может попасть на фронт, отметил он в интервью Welt.

Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место, — подчеркнул полковник.

Райснер для примера привёл ситуацию у Северодонецка. По его словам, там российские военные контролируют часть важных путей поставок для группировки ВСУ. Повреждения инфраструктуры ограничивают транспортировку вооружений по железной дороге, а грузовики являются лёгкой целью на открытых просторах Донбасса. В результате украинским военным на фронт могут поставляться лишь небольшие системы вооружения, считает офицер.

Тяжёлое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удаётся доставить лишь малыми партиями, — добавил Райснер.

Ранее стало известно, что передача Киеву тяжёлого немецкого вооружения является опасной и бессмысленной затеей, сообщил генерал армии в отставке Эрих Вад. Он считает, что в ближайшем будущем украинцы не смогут использовать подобную технику из-за того, что необходимо долго обучаться ею управлять.