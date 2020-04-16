В Австрии на коронавирус проверят всех жителей домов престарелых

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В Австрии в рамках расширения усилий по измерению уровня распространения коронавируса на наличие инфекции в организме хотят проверить всех постояльцев домов престарелых. Об этом заявил министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

Власти Австрии оперативно отреагировали на ситуацию с пандемией и ещё месяц назад закрыли школы, бары, рестораны и другие места большого скопления людей. Население призвали не выходить на улицу и по возможности работать из дома. Жертвами коронавируса в стране стали 410 человек, отмечает Reuters.

В ближайшие недели очень сильный акцент будет сделан на тестирование всего персонала и всех жителей домов престарелых. Мы говорим, дамы и господа, о примерно 130 тысячах человек, — пояснил министр.

В Австрии с 14 апреля начали ослаблять карантинные меры. Власти разрешили открыть хозяйственные магазины и садовые центры. Как ожидается, с 1 мая в стране заработают крупные магазины и парикмахерские.

Из-за ситуации с пандемией уровень безработицы в Австрии достиг наивысшего с 1946 года показателя. По сравнению с мартом 2019 года число безработных людей в республике увеличилось на 52,5%, писал NEWS.ru.