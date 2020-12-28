В Австрии хотят запретить посещать магазины и рестораны без теста на COVID

https://static.news.ru/photo/228ccb50-49b8-11eb-8d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/Global Look Press

В Австрии задумались о том, чтобы запретить посещение магазинов и ресторанов всем, кто не сможет предъявить справку с отрицательными результатами тестирования на коронавирус. Контроль за борьбой с распространением инфекции намерены усилить в Вене.

Правовую основу, чтобы клиенты таких заведений были обязаны предоставлять доказательства того, что здоровы, правительство намерено создать в начале января 2021 года, сообщает «Парламентская газета».

Однако этот вопрос уже вызвал ожесточённые споры.

В частности, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер высказал мнение, что любой, кто получает разрешение на ведение бизнеса, несёт ответственность за происходящее на его предприятии.

С ним категорически не согласилась министр туризма Элизабет Кёстингер. По её словам, возлагать такую ​​ответственность на руководство заведений абсурдно, так как контроль должны осуществлять органы здравоохранения и местные власти.

Помощь со стороны может быть оказана, только если возможности профильных структур недостаточны. Но и в таком случае на подмогу может прийти полиция, а не бизнес-сообщество, подчеркнули в ассоциации предпринимателей Австрии. Там отметили, что магазины не являются шерифами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австрии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Первую прививку получила 84-летняя женщина.