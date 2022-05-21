В Австрии группа анархистов захватила «виллу Шувалова»

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В Австрии группа из нескольких десятков человек, называющих себя членами союза свободных анархистских организаций«, захватили виллу на озере Аттер-зе, которая предположительно принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Анархисты требуют экспроприации недвижимости, сообщает газета Salzburger Nachrichten.

Активисты считают, что вилла должна быть превращена в жильё для беженцев дезертиров и бездомных. Кроме того, они настаивают на остановке процесса приватизации озера.

Одна из анархисток рассказала изданию, что группа «не закрепилась» в здании. Однако активисты просто так его не покинут и будут сопротивляться действиям полиции.

Ранее сообщалось, что в Италии власти хотят арестовать виллы Владимира Соловьёва. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что законных оснований для этого нет. Она также расценила намерение итальянской стороны как часть информационной кампании против РФ.

Некоторое время назад стало известно, что четверо украинцев захватили виллу в Ницце, принадлежащую гражданину России. Полиции они объяснили свои действия российской спецоперацией на Украине. Примечательно, что международные санкции в отношении российских олигархов и их имущества на указанную виллу не распространяются.