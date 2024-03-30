В Австрии арестовали экс-сотрудника разведки по делу Wirecard ORF: экс-сотрудника австрийской разведки Эгисто Отта арестовали по делу Wirecard

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Экс-сотрудника прекратившего свою работу Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отта арестовали по обвинению в злоупотреблении служебным положением и в связи с делом немецкой компании Wirecard, передает телеканал ORF со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нину Буссек. По информации журналистов, также был задержан его бывший зять как соучастник.

Арест произвели 29 марта, уточнили представители телеканала. Отта, кроме этого, подозревают в злоупотреблении секретной разведывательной службой в ущерб Вене.

Экс-сотрудник BVT, по данным следствия, был связан с бывшим главным операционным директором компании Wirecard Яном Марсалеком. Последнего обвиняют в руководстве группой граждан Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В феврале сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства задержали троих болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Под стражу были заключены 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. По данным следствия, названные лица работали на российские спецслужбы. Граждан обвинили в хранении документов с «ненадлежащими намерениями».