В Австралии заявили об угрозе планам Зеленского на 2024 год Conversation: ВСУ вряд ли смогут начать контрнаступление в 2024 году

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины, скорее всего, не способны начать новое контрнаступление в зоне специальной военной операции России в 2024 году из-за растущих проблем, сообщает австралийское издание Conversation. По словам авторов материала, в Киеве, в частности у президента Владимира Зеленского, сохраняются сомнения в устойчивости военной и финансовой поддержки со стороны Запада.

Помимо своего превосходства в живой силе Россия также извлекает выгоду из украинской нехватки артиллерийских боеприпасов, что, вероятно, сохранится и в 2024 году. Это не только поставит под угрозу будущие украинские наступления, но и потенциально увеличит вероятность нового российского наступления, — говорится в статье.

Как уточняется в материале, прежние заявления западных лидеров о необходимости восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины расходятся с их колебаниями по поводу предоставления помощи Киеву. Это, по словам журналистов, затруднило усилия ВСУ по взятию территорий под свой контроль.

Ранее сообщалось, что Украине придется пересмотреть стратегию на 2024 год после провального контрнаступления и успешного продвижения российских войск. Одной из главных проблем Киева назвали нехватку боеприпасов.