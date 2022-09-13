В Австралии впервые за 86 лет кенгуру убил человека

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Мужчина, предположительно содержавший дикого кенгуру в качестве домашнего животного, был убит им на юго-западе Австралии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции. Утверждается, что это первая смертельная атака кенгуру в Австралии за 86 лет — последнее нападение зафиксировали в 1936 году.

Тело 77-летнего мужчины с серьезными травмами было найдено в Редмонде, неподалеку от города Перт в Западной Австралии. Предположительно, мужчина погиб на месте после нападения на него кенгуру. Точная причина смерти будет установлена позднее.

Полиция застрелила кенгуру, поскольку животное не давало прибывшим на место парамедикам приблизиться к раненому мужчине.

Кенгуру представляло серьезную опасность для сотрудников экстренной службы, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Австралии законом не запрещено иметь представителей местной фауны в качестве домашних животных. Однако сотрудник пресс-службы полиции заявил, что не обладает информацией по поводу того, имел ли погибший мужчина разрешение на владение кенгуру.

Последний случай убийства человека кенгуру был зафиксирован в 1936 году, когда Уильям Крукшак подвергся нападению животного в попытке спасти от него своих двух собак. Мужчина умер в больнице от травм спустя несколько месяцев после инцидента.

Ранее сообщалось, что на территорию посольства России в Австралии попытался проникнуть кенгуру. Момент «штурма» был снят камерой видеонаблюдения. После двух неудачных попыток кенгуру продолжил свой путь.