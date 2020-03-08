https://static.news.ru/photo/0300e7f0-61ea-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторых российских туристов пришлось отправить в Италию, несмотря на рекомендацию правительства приостановить продажи путёвок. Это связано с тем, что люди не пожелали отказываться от путешествия, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Были коллизии с гражданами, которые не хотели срывать отдых, и их пришлось отправить, — цитирует его РБК.

Вместе с тем, он уточнил, что количество новых приобретённых в Италию туров «стремится к нулю».

По закону туроператор обязан в судебном порядке вернуть стоимость путевки, однако ни одна из сторон не заинтересована в суде, поэтому туроператоры и их клиенты пытаются договориться — перенести поездку в другую страну или на другое время, пояснил Канторович.

Он уточнил, что после рекомендации правительства ограничить продажи путёвок убытки туроператоров составили порядка 27 млрд руб. В случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в размере $100 млн, добавил вице-президент АТОР.

При этом, подчеркнул он, главная проблема заключается в том, что ограничения бессрочные, поэтому туроператоры не рискуют продавать путёвки даже на зимние каникулы 2021 года. Такую меру он назвал непродуманной, указав на то, что она ведёт "к жесточайшему финансовому удару по туроператорам.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек.

Премьер-министр Джузеппе Конте распорядился закрыть въезд и выезд в 14 провинциях, а также постановил временно приостановить работу школ, университетов, спортивных залов и музеев в этих регионах.