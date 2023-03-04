В Артемовске рассказали о выпрашивающих еду солдатах ВСУ Житель Артемовска Марченко рассказал, как солдаты ВСУ выпрашивают еду у горожан

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Голодные солдаты ВСУ выпрашивают еду у гражданского населения Артемовска, сообщил РИА Новости горожанин Юрий Марченко, эвакуированный российскими военными. Он также отметил, что украинцев продолжают насильно мобилизовывать для обороны города.

Некоторые приходили: «Дяденька, у вас покушать ничего нету?» Мальчики молодые по 18–20 лет. Я говорю: «Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего», — рассказал мужчина.

Собеседник агентства также передал историю жителя одной из деревень, расположенных под Артемовском. По его словам, мужчина едва успел эвакуировать жену с детьми вглубь Украины, как его мобилизовали и отправили на фронт.

В наглую вручили повестку, переодели и отправили, — сказал Марченко.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского позволить уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.