В Армении соблюдение карантина будут контролировать полицейские в штатском

Контроль за соблюдением эпидемиологических норм в Армении будут осуществлять полицейские в гражданской одежде. Они не смогут штрафовать нарушителей, но позовут для этого других сотрудников.
Хочу отметить, что нарушения эпидемиологических норм в нашей стране продолжаются. Согласно нашему анализу, большое количество заражений выявляется во дворах, во время похорон и свадеб. Отныне полицейские в гражданской одежде будут нести службу для предотвращения таких явлений, — заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время онлайн-брифинга.
Он опроверг информацию об аннулировании штрафов, которые были выписаны во время режима ЧП. Политик подчеркнул, что власти не хотят штрафовать граждан, но люди должны соблюдать карантинные меры,
Общее число заразившихся коронавирусом в Армении составляет более 16 тысяч человек. За последнюю неделю в стране каждый день регистрируется от 200 до 700 новых случаев инфицирования.
Как ранее писал NEWS.ru, Пашинян заявил о критической ситуации с коронавирусом в стране. Политик рассказал о перегруженных больницах, которые не успевают принимать заболевших. Сам премьер-министр и члены его семьи заразились коронавирусом.
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