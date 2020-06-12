В Армении соблюдение карантина будут контролировать полицейские в штатском

https://static.news.ru/photo/d9aabd72-ad89-11ea-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Контроль за соблюдением эпидемиологических норм в Армении будут осуществлять полицейские в гражданской одежде. Они не смогут штрафовать нарушителей, но позовут для этого других сотрудников.

Хочу отметить, что нарушения эпидемиологических норм в нашей стране продолжаются. Согласно нашему анализу, большое количество заражений выявляется во дворах, во время похорон и свадеб. Отныне полицейские в гражданской одежде будут нести службу для предотвращения таких явлений, — заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время онлайн-брифинга.

Он опроверг информацию об аннулировании штрафов, которые были выписаны во время режима ЧП. Политик подчеркнул, что власти не хотят штрафовать граждан, но люди должны соблюдать карантинные меры, сообщает ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом в Армении составляет более 16 тысяч человек. За последнюю неделю в стране каждый день регистрируется от 200 до 700 новых случаев инфицирования.

Как ранее писал NEWS.ru, Пашинян заявил о критической ситуации с коронавирусом в стране. Политик рассказал о перегруженных больницах, которые не успевают принимать заболевших. Сам премьер-министр и члены его семьи заразились коронавирусом.