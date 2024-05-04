В Аргентине ответили на обвинения Милея в «употреблении веществ» Аргентина назвала клеветой слова испанского министра о Милее и «веществах»

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Слова испанского министра транспорта Оскара Пуэнте о том, что президент Аргентины Хавьер Милей «употребляет вещества» являются клеветой, следует из сообщения канцелярии аргентинского лидера в Twitter (X). Буэнос-Айрес расценивает высказывание как оскорбление.

Администрация президента отвергает клевету и оскорбления, высказанные министром транспорта Испании Оскаром Пуэнте в отношении Хавьера Милея, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса Испании принял участие в круглом столе по теме соцсетей и публичного имиджа политиков. Он посоветовал молодежи быть собой, добавив, что «есть очень плохие люди, которые, будучи самими собой, достигли вершин». В качестве примера он назвал Дональда Трампа и Хавьера Милея. Пуэнте отметил, что видел выступление президента Аргентины на телевидении и не знает, «в каком состоянии, до или после приема веществ», был лидер страны.

В конце апреля около 800 тысяч аргентинцев приняли участие в протестной акции в столице страны Буэнос-Айресе из-за решений властей в сфере образования. Уточняется, что причиной для маршей послужило уменьшение финансирования соответствующей отрасли. Эти шаги принимаются в рамках предвыборного обещания Милея о шоковой терапии для стабилизации экономики страны.