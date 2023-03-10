В аптеке немецкого города захватили заложников В Карлсруэ неизвестные взяли заложников в аптеке

Фото: IMAGO/Tim Oelbermann/Global Look Press

Федеральная полиция Германии

В немецком городе Карлсруэ неизвестные захватили заложников в местной аптеке, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. Точное число удерживаемых лиц, а также нападавших неизвестно, никаких требований они не выдвигали. На место инцидента выехал спецназ.

На данный момент события преступления продолжаются, — отметили в полиции.

Накануне вечером в немецком Гамбурге в центре «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) произошла стрельба. По последним данным, погибли семь человек, пострадали еще 24, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «жестоким актом насилия».

Вероятно, стрельбу устроил бывший член этой организации. Преступник действовал в одиночку, власти квалифицируют произошедшее как серийное убийство. Журналисты отметили, что злоумышленнику от 30 до 40 лет, в списках экстремистов он не числился, ранее проблем с законом не имел. В здание религиозной организации, где проходила служба, мужчина проник силой. В помещении находилось около 50 человек.