В античном итальянском городе нашли комнату рабов В итальянском городе Помпеи археологи нашли комнату рабов

Фото: shutterstock.com

Итальянские археологи нашли комнату рабов с предметами быта и спальными местами в городе Помпеи, сообщает Министерство культуры страны. Она расположена на римской вилле в 600 метрах к северу от стен древнего города.

Мебель комнаты, предназначенной для рабов, была найдена на римской вилле Чивита Джулиана, примерно в 600 метрах от стен древних Помпей, — говорится в сообщении ведомства.

Министерство отмечает, что в комнате нашли две кровати, следы двух небольших шкафов, несколько амфор и керамических ваз и несколько инструментов, в сосудах были останки двух мышей и крысы.

Ранее на территории археологического комплекса Синташта в Челябинской области нашли 23 детских захоронения, а также место для проведения ритуалов. Как уточняется, рядом с человеческими останками были найдены кости овец и коз.

По сведениям некоторых СМИ, самой загадочной находкой стал скелет ребенка, рядом с которым была выложена его копия из костей баранов. В могильнике найдены и другие останки детей. Предположительно, на момент смерти им было не более семи лет. Также здесь обнаружили тело женщины с украшениями из камней. Рядом с ней были закопаны фаянсовые бусины, керамические сосуды и бронзовый браслет.