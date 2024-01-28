В Анталье обыскали севший из-за криков о помощи в багажном отсеке самолет

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет Pegasus проверили и не выявили проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании. Ранее самолет совершил внеплановую посадку из-за криков о помощи, которые доносились из багажного отсека.

Проверка лайнера Airbus A321, выполнявшего рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, не выявила никакой «негативной ситуации», в багажном отделении никого не обнаружили. После этого самолет дозаправили, и он вылетел в Эр-Рияд.

Лайнер экстренно приземлился в Анталье из-за призывов о помощи из багажного отсека ночью 28 января. В связи с ситуацией была организована проверка борта.

Ранее самолет российской авиакомпании S7 Airlines с неисправным двигателем едва не вылетел из аэропорта Улан-Удэ в Москву. По информации Telegram-канала SHOT, экипаж лайнера обнаружил поломку во время разгона на взлетно-посадочной полосе. При этом до вылета борт проходил техобслуживание.

Кроме того, в США пассажира рейса из Феникса в Остин авиакомпании American Airlines сняли с борта из-за конфликта. Ситуацию объяснили тем, что он использовал кишечные газы в качестве аргумента в споре. При этом утверждается, что мужчина вел себя агрессивно еще до посадки в самолет.