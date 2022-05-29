В Анкаре ждут шагов Швеции и Финляндии по борьбе с терроризмом Представитель президента Турции Калын: Анкара ждет ответов от Швеции и Финляндии по вопросу противодействия терроризму

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Турция ждет от Швеции и Финляндии ответов по поводу того, как в этих странах будет осуществляться противодействие террористическим организациям. От этого зависит проведение нового раунда переговоров между тремя государствами о членстве Стокгольма и Хельсинки в НАТО, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью газете Hürriyet. Так он прокомментировал итоги состоявшихся 25 мая в Анкаре переговоров по данному вопросу.

Мы провели очень открытые, искренние переговоры, на которых выразили свою озабоченность относительно деятельности в этих двух странах террористических организаций <...>, предоставили соответствующую информацию и документы, — сказал Калын.

По его словам, руководство Швеции и Финляндии сообщило, что «хочет предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции».

Однако мы им сказали, что вопрос не может быть решен одними заявлениями о хороших намерениях, — отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

В частности, речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), Сирийских силах национальной самообороны (СНС) и организаций «фетхуллахистов» (ФЕТО), которых власти обвиняют в подготовке переворота в Турции в 2016 году. Все они, по мнению Анкары, являются террористическими организациями.

По словам Калына, в дальнейшем переговоры и консультации Турции со Швецией и Финляндией будет продолжены. Информации о том, где и когда пройдет следующая встреча и в каком формате, пока нет. Все зависит от ответа делегаций Скандинавских стран.

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что Стокгольм и Хельсинки провели хорошие переговоры с Анкарой на тему присоединения к НАТО. По словам дипломата, стороны договорились о продолжении консультаций. Страны рассчитывают достичь необходимого результата до конца июня.