В Анкаре заявили, что рассчитывают получить скидку на российский газ В Анкаре заявили, что рассчитывают получить скидку на российский газ и отсрочку по платежам

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Турция рассчитывает получить скидку на российский газ, заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати, слова которого приводит газета Financial Times. Он добавил, что Анкара попросила «Газпром» отсрочить платежи за голубое топливо. Министр отметил, что ожидает «хороших новостей» по обоим направлениям.

Ожидаются хорошие новости по обоим направлениям. Турция покупает у России большое количество газа, поэтому хочет претендовать на преференции, — сказал Небати.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить российского коллегу Владимира Путина о скидке на газ в размере 25%. По их данным, счет Анкары за топливо в 2022 году превысит $50 млрд, поэтому турецкий лидер добивается еще большего сближения с Россией, которая является основным поставщиком энергоресурсов.

В середине сентября в ходе встречи с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин заявил, что четверть поставок российского газа, поступающего в Турцию будет оплачиваться в рублях. По его словам, соответствующая договоренность должна в скором времени вступить в силу.

Ранее Эрдоган рассказал, что ему удалось договориться с Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.