В Анкаре сообщили об открытии трех коридоров для вывоза украинского зерна В Анкаре сообщили об открытии трех коридоров для вывоза украинского зерна из Одессы

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Москва, Киев, Анкара и ООН рассматривают возможность открытия трех коридоров для вывоза зерна, которое было заблокировано в портах Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на турецкие источники. Организация путей по транспортировке зерновых культур обсуждается в рамках стамбульского механизма. Ранее между представителями РФ и Турции в Москве прошли переговоры о безопасном вывозе зерна из украинских портов.

На первом этапе рассматривается возможность открытия трех безопасных коридоров из четырех портов Одессы, — сообщил собеседник агентства.

21 июня первое иностранное судно с названием Azov Concord вышло из мариупольского порта. Сухогруз под флагом Мальты покинул порт по коридору, который организовали российские военные.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мариупольский торговый порт возобновил работу как на импорт, так и на экспорт.