В английском Эксетере эвакуировали тысячи человек из-за немецкой авиабомбы

https://static.news.ru/photo/0396383c-791d-11eb-b7f6-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Жители более чем двух тысяч домов эвакуированы в английском Эксетере после того, как в северо-западной части города обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времён Второй мировой войны. Как сообщили в местном управлении полиции, уничтожить снаряд решено контролируемым подрывом.

Предполагается, что боеприпас будет обезврежен в ближайшие часы, сейчас идёт подготовка к этой процедуре, передаёт ТАСС.

Известно, что бомбу, длина которой превышает два метра, днём ранее нашли рабочие на стройплощадке, расположенной неподалёку от кампуса местного университета. Поэтому значительная часть эвакуированных — студенты.

Поначалу радиус зоны эвакуации составлял 100 метров. Однако утром 27 февраля его решили увеличить в четыре раза — в качестве дополнительной меры предосторожности. В связи с этим было временно прекращено движение по проходящему рядом с университетом участку железной дороги.

В годы Второй мировой войны в Эксетере располагалась база Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Город подвергался массированным бомбардировкам.

Ранее в Кировском районе Крыма, как писал NEWS.ru, была найдена фугасная авиабомба массой 100 килограммов, оставшаяся в земле со времён Великой Отечественной войны.