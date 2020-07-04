В Англии открылись пабы, рестораны и парикмахерские

https://static.news.ru/photo/6d9f3c9e-bdf5-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Власти Великобритании приняли решение открыть заведения общественного питания, а также парикмахерские в рамках восстановления после пандемии коронавируса.

К пабам, ресторанам и парикмахерским уже выстраиваются целые очереди, пишет Reuters. По данным издания, пабам было разрешено начать обслуживание с шести часов утра, ряд парикмахерских и вовсе открылся в полночь.

Так, паб Holland Tringham в южном Лондоне открылся в восемь часов утра и был заполнен на три четверти уже к 11:20 по местному времени.

Прекрасно просто вернуться и выпить пинту, — отметил 56-летний плотник Джим Мартин, слова которого приводит издание.

Примечательно, что введённые изменения применимы только к Англии, ввиду того, что в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии устанавливаются свои собственные графики для смягчения ограничений, уточняет издание.

Запрет на приём посетителей начал действовать в Великобритании в конце марта. Правоохранители страны опасаются, что открытие пабов может спровоцировать рост преступности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал население вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, поскольку сохраняется риск возвращения пандемии.

Великобритания наиболее пострадала от пандемии коронавируса. В стране было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как число погибших составило 44 131. Государство находится в первой десятке стран по инфицированию COVID-19, наряду с Индией, Перу, Чили, Испанией, Италией и Мексикой.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек).

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.