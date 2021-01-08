В Амстердаме прекратят продажу лёгких наркотиков иностранным туристам

https://static.news.ru/photo/70052c8a-51bd-11eb-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global look Press

Власти Амстердама намерены запретить продажу лёгких наркотиков туристам, приезжающим из других стран. Об этом заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

По словам градоначальника, инициативу уже поддержали полиция и прокуратура. Согласно ей, продажа лёгких наркотиков будет разрешена только жителям страны.

Конечно, план не будет претворён в жизнь завтра, думаю, что на это уйдёт около года, — заявила Халсема.

За последние 20 лет в Амстердаме закрылись 117 кофешопов — заведений, где можно приобрести лёгкие наркотики, например марихуану. При этом спрос на них только вырос, в основном из-за иностранных туристов, число которых в столице с начала пандемии коронавируса постоянно увеличивалось.

Мы наблюдали за тем, как всё больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы, — сказала Халсема.

Кроме того, мэр указала на результаты некоторых исследований, показавших, что многие туристы их других стран откажутся от поездки в Амстердам, если не смогут побывать в таких кофешопах. Халсема пока не обсуждала этот вопрос с владельцами кофешопов, сперва она намерена вынести его на рассмотрение членов городского совета, передаёт ТАСС.

Подобные идеи обсуждались и ранее. Однако все они сводились к риску того, что запрет приведёт к тому, что торговля переместится на улицы и станет незаконной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Львове была изъята партия героина весом более тонны. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.