В Амстердаме беженцев разместят на круизном лайнере из-за нехватки места

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Городской совет Амстердама принял решение временно размещать беженцев на борту круизного лайнера из-за нехватки мест для прибывающих в страну, пишет портал NLTimes. Речь идёт по меньшей мере об 1 тысяче людей, которые прибыли в Нидерланды в поисках убежища. Отмечается, что людей будут размещать на корабле с 1 октября на период в шесть месяцев, а расходы возьмет на себя правительство.

Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища, — сказано в публикации.

По данным журналистов в Амстердаме находятся 2100 беженцев, не считая тех, кто прибыл из Украины.

Жительница Британии Клара Магуайр из города Пул заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался опыт приема украинских беженцев, который она назвала «катастрофой», написало ранее издание The Daily Mail. Отмечается, что 54-летняя мать-одиночка приютила у себя украинку и ее дочь, освободив для них две спальни.

Британка «возила их повсюду», в том числе по врачам и даже в польский супермаркет, поскольку украинки «не ели британскую еду». При этом гости отказались выгуливать хозяйских собак, вместе обедать и «даже пить воду или кофе». Она добавила, что прежде никогда не чувствовала себя так некомфортно в собственном доме.