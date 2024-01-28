В Африке оценили выход трех стран из ЭКОВАС La Nouvelle Tribune: выход стран из ЭКОВАС говорит о растущей изоляции Франции

Фото: U.S. Army/Candace Mundt

Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) означает поворотный момент в растущей изоляции Франции, пишет бенинская газета La Nouvelle Tribune. При этом авторы обратили внимание на сближение Чада с Россией, о чем свидетельствует встреча чадского президента Махамата Идрисса Деби Итно с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Геополитические сдвиги в Сахели привели к поворотному моменту в растущей изоляции Франции в данном стратегически важном регионе. Этот поворот связан с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, что отражает их стремление к укреплению своего суверенитета, отрицание механизмов регионального сотрудничества, созданных при поддержке Франции, — говорится в материале.

Ранее стало известно о прибытии сотни российских военных в Буркина-Фасо. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Африканский корпус», который, по данным газеты «Коммерсант», является официальным каналом соответствующего подразделения Минобороны РФ. По данным канала, к первым прилетевшим в Уагадугу 100 военным вскоре должны присоединиться еще 200.

Кроме того, посольство России в ЦАР ранее подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты отметили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены.