В Афинах умер последний король Греции Константин II

Фото: Petros Giannakouris/AP/TASS

Последний король Греции Константин II

Бывший король Греции Константин II умер в Афинах, сообщил греческий новостной портал Newsbomb. 82-летний экс-монарх перенес острый инсульт, и в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы «Игия», куда его доставили в критическом состоянии.

В больнице с Константином II находились его жена Анна-Мария Датская, дети и сестра.

В прошлом бывший король перенес еще один инсульт, а в декабре 2021 года у него были диагностированы пневмония и отек легких. Затем экс-монарха госпитализировали из-за инфекции COVID-19, при этом у него были и проблемы с передвижением, в последнее время он был прикован к инвалидной коляске.

Константин II, родившийся 2 июня 1940 года в Афинах — последний король Греции и последний царствовавший православный монарх. В 1967 году после прихода к власти профашистской хунты «черных полковников» Константин сделал попытку выступить против них, призвав по радио народ к восстанию. Однако он не получил поддержки, был вынужден покинуть страну и жил в Риме.

В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена и провозглашена республика. После свержения военной диктатуры демократическое правительство провело повторный референдум, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Константин никогда не признавал эти референдумы и никогда формально не отрекался от престола. Тем не менее с этого времени монархия прекратила существование.

Ранее сообщалось, что японские кардиологи диагностировали у почетного императора страны Акихито сердечную недостаточность. 88-летний Акихито находится на специальном курсе лечения с июня 2022 года. 24 июля он прошел очередное обследование сердца в больнице при Токийском университете. Специалисты отмечали улучшение его здоровья.