В Афинах мужчина в маске расстрелял посетителей кафе Вооруженный мужчина ворвался в афинское кафе и застрелил двух человек

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Злоумышленник открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа Смирни в Афинах, двое мужчин получили смертельные ранения, одна женщина доставлена с травмами в больницу, сообщает греческое телевидение ERT. По информации источника, причиной стрельбы стали разборки преступных группировок. В Сети появились видеокадры произошедшего. На них показано, как в оживленное кафе заходит мужчина в медицинской маске, достает пистолет и выстреливает обойму, находясь менее чем в метре от других посетителей. После содеянного он в спешке покинул место преступления.

Сообщается, что двое убитых мужчин были албанского происхождения, раненая женщина вне опасности, ее жизни ничего не угрожает.

Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам, — сообщил телеканал, назвав происшествие криминальными разборками.

Ранее в римском районе Фидене мужчина убил троих человек и ранил еще троих в баре. Злоумышленником оказался 57-летний Клаудио Кампити. По предварительной версии, он поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов.