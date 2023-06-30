В аэропорту Кишинева раздались выстрелы

Фото: airport.md

Аэропорт Кишинева

В аэропорту Кишинева раздались выстрелы, сообщили корреспонденту РИА Новости в МВД Молдавии. В терминале началась эвакуация пассажиров.

В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры были эвакуированы из соображений безопасности, — сообщили в МВД.

Telegram-канал Sputnik Молдова сообщает, что деятельность аэропорта парализована. Вылет рейсов задерживается. В настоящее время спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался «стрелок».

Как уточнили в МВД республики, стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. СМИ сообщают, что он прилетел из Турции. Предполагается, что причиной стрельбы стало то, что мужчине не разрешили въехать в Республику Молдова

По данным портала pulsmedia.md, в аэропорту был ранен пограничник. По предварительной информации, силовика застрелили из его собственного служебного пистолета. Никаких подробностей о состоянии его здоровья не сообщается.

Сейчас мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта вместе с заложниками. Спецназ готовится брать его штурмом. К аэропорту едут скорые.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы вблизи еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан. Еще четверо были ранены.