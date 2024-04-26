В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию ТАСС: в аэропорту Кишинева объявлена эвакуация после прибытия главы Гагаузии

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Сотрудники правоохранительных органов объявили эвакуацию из аэропорта Кишинева, куда прибыл самолет из России с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на борту, сообщил корреспондент ТАСС. По информации агентства, в здании якобы обнаружили подозрительный пакет.

Полиция также взяла под охрану вход в аэропорт, уточнили в СМИ. Правоохранителям помогали люди в штатском, а зал ожидания перекрыли лентами, обратил внимание репортер.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали участников встречи молдавской оппозиции, которая на днях состоялась в Москве. Часть из них отправили на допрос, где политических деятелей, по некоторым данным, пытались запугать.

21 апреля съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, стартовал в Москве. Они выражали несогласие с планами республики присоединиться к Евросоюзу. На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также приняли участие глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер и другие политики.