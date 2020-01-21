https://static.news.ru/photo/a4cb2716-3cfc-11ea-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

В лондонском аэропорту Хитроу будут созданы отдельные зоны прилёта для пассажиров, прибывающих из регионов, где были выявлены случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Это то, за чем мы очень внимательно следим, — заявил глава британского Минтранса в эфире SkyNews.

Как писал NEWS.ru, вспышка инфекционного заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань в начале января 2020 года. По последним данным, в КНР новым видом пневмонии заразились более 440 человек, известно о девяти летальных исходах.