В аэропорту Гамбурга прекратили авиасообщение из-за вооруженного мужчины Bild am Sonntag: вооруженный мужчина проник в аэропорт Гамбурга

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global look Press

В аэропорту немецкого Гамбурга полностью прекратили авиасообщение в связи с проникновением туда мужчины с оружием, сообщает газета Bild am Sontag. Отмечается, в частности, что входы во все терминалы блокированы.

По данным издания, неизвестного вооруженного человека заметили в автомобиле перед первым терминалом. Он совершил прорыв через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении в японском Вараби. До этого он устроил стрельбу в больнице в городе Тода. В медучреждении он ранил врача и пациента, а затем на мотоцикле переместился в соседний город Вараби. О пострадавших на почте информации не было.

До этого заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных.