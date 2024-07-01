В аэропорту Антальи массово задерживают международные рейсы

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Заграничные рейсы начали массово задерживать в аэропорту Антальи, следует из данных электронного табло. Так, с опозданием на три с половиной часа планируется отправить самолет в Сочи, почти на пять часов — рейс в Домодедово.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе напомнила РБК, что в Анталье международный терминал с трудом справлялся с потоком пассажиров и до начала туристического сезона. В «Аэрофлоте» изданию заявили, что рейсы авиакомпании в аэропорт и из него выполняются в соответствии с расписанием.

Ранее самолет Boeing 767-300, который должен был вылететь из Москвы в Анталью в 03:15, так и не покинул столичный аэропорт Внуково. Борт заменили на другой. В самолете выявили техническую неисправность. Пассажирам пришлось ждать отправки рейса на протяжении семи часов.

До этого у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана. Экипаж доложил об отказе левого двигателя на этапе снижения на высоте 6400 метров. Спустя 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Лайнер отстранили от полетов.