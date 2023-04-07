В аэропорт Брюсселя попали наркотические кролики Бельгийские таможенники изъяли пасхальных кроликов из вещества для экстази в аэропорту Брюсселя

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Шоколадные пасхальные кролики

Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Бельгии изъяли пасхальных кроликов, сделанных из химвещества, предназначенного для создания таблеток экстази, заявил сотрудник таможни Пол Меленейр, пишет издание Le Point. Эта партия была изготовлена из МДМА, состав которого используется для создания экстази.

Кролики из МДМА были запечатаны в Бельгии и предназначались для последующей отправки в Гонконг. Меленейр проверил посылку с помощью спектроскопа и выявил, что она содержит запрещенные вещества.

Издание утверждает, что Бельгия является «европейскими воротами для кокаина», привезенного из Латинской Америки. Кроме того, как указывает издание, страна стала центром по распространению синтетических препаратов, произведенных в Европе, поскольку наркоторговцы пытаются отправлять их оттуда почтой по всему миру.

Ранее сообщалось, что 59-летний москвич попытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, летевшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в его желудке нашли более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть мужчины наступила из-за передозировки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.