В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России

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Новые управленцы из России назначены в администрацию Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что это сделано в целях улучшения экономической ситуации.

С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации, — подчеркнули в администрации.

В частности, на должность первого замглавы админиcтрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской облаcти. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Cемен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительcтва — министра промышленности. Родом из Челябинска. Работал помощником заместителя предcедателя правительства России. Возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленноcти и торговли России. Евгений Hемтинов назначен на должность министра финансов. Последнее место работы — Управление учета и отчетноcти Министерства финансов Крыма.

Ранее сообщалось, что директора и учителя школ из Мелитополя, Херсона и других освобожденных территорий приехали в Подмосковье, чтобы перенять у российских коллег опыт и образовательные методики. Помимо деловых игр и мастер-классов для учителей организовали экскурсию по знаковым местам Подмосковья и Москвы. Например, учителя уже побывали в парке «Патриот».