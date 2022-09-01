В администрации Запорожья сообщили, что МАГАТЭ выехала в сторону ЗАЭС

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA/ТАСС

Делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. Специалисты намерены ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ. — NEWS.ru) от гостиницы в Запорожье отправилась к нам, — заявил он.

1 сентября стало известно, что в районе города Энергодар, где находится Запорожская АЭС, территорию которого контролирует Россия, высадилась группа украинского десанта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу военно-городской администрации Александра Волгу. По ним работает авиация, добавил он.

Ранее сообщалось, что Энергодар подвергся массированному артиллерийскому удару. Обстрел начался около шети утра по московскому времени. Информацию об этом подтвердили представители ВГА. Там отметили как минимум пять попаданий в жилые дома. Пострадало здание детского сада и припаркованные на улицах автомобили.