Администрация президента Турции подтвердила освобождение журналистов из РФ

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В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили освобождение российских журналистов, задержанных ранее в Стамбуле.

Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней, — приводит ТАСС выдержку из коммюнике.

В администрации также обратились к представителям СМИ с призывом следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, а также следовать законам Турции во время работы в этой стране.

Ранее стало известно об освобождении российских журналистов из-под стражи в Стамбуле. Прокурор отказался от обвинений против журналистов, и в ближайшее время они могут быть высланы в Россию.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря. Тогда же они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Как сообщал NEWS.ru, задержанные журналисты снимали в Турции сюжет про коронавирус и создание беспилотных летательных аппаратов. Как рассказала генеральный директор НТВ Александра Кошарницкая, после задержания журналисты содержались не в полиции, официальных данных о причинах задержания также не поступало.