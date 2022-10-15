В военной администрации Киевской области сообщили о ракетном ударе Глава Киевской областной военной администрации Кулеба сообщил о ракетном ударе по общине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в своем Telegram-канале о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее сообщили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры. Воздушная тревога 15 октября объявлялась в ряде регионов Украины.

Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв, — написал он.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, все намеченные цели были поражены.