В 20 странах Европы зафиксированы рекордные ставки по ипотеке РИА Новости: в 20 странах Европы зафиксированы рекордные ставки по жилищным кредитам

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В 20 европейских странах зафиксированы рекордные средние ставки по ипотекам, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ряда центробанков региона. Всего проанализированы были показатели 35 стран Европы. В числе лидеров по размеру процентной ставки — Молдавия (12,53%), Польша (9,2%) и Венгрия (8,46%). По мнению специалистов, причиной рекордных показателей послужил энергетический кризис, в результате чего пришлось активно запускать «печатный станок».

Отмечается, что для Молдавии процентный показатель стал рекордным с мая 2016 года, для Венгрии — с 2015 года, в Польше такие ставки не видели последние 17 лет. Также ставка по кредиту выше 5% была зафиксирована в Болгарии, Швеции и Румынии.

Самые низкие проценты по кредитам аналитики обнаружили во Франции, Австрии, Финляндии и на Мальте — в каждой из этих стран средний показатель составляет 1,5–2% годовых. Несмотря на это, в первых двух странах показатель стал наивысшим с 2017 года, а для Финляндии — с 2014 года.

По мнению главы управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, причина кроется в росте базовой ставки Европейского центрального банка. Действия самого ЕЦБ направлены на устранение возможных проблем, связанных с инфляцией. Она же вызвана энергетическим кризисом.

Действия ЕЦБ являются попыткой обуздать инфляцию, которая стала расти с начала 2021 года и достигла исторического максимума в 9,9% в сентябре. Регулятор вынужден повышать уровень процентных ставок, чтобы не допустить необратимого инфляционного всплеска, — подчеркнул Карпунин.

Ранее кандидат политических наук Владимир Соломонов заявил, что именно США виновны в энергетическом кризисе в Европе. Эксперт считает, что на Штатах лежит абсолютно вся ответственность за экономическое и энергетическое положение в европейских странах. Политолог убежден, что введение эмбарго на российскую нефть приведет к краху мирового рынка сырья.