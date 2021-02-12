В 17 департаментах Франции предупредили об опасности из-за морозов

https://static.news.ru/photo/6e6bd6ee-6de7-11eb-804b-96000091f725_660.jpg Фото: lionel urman via www.imago-image

Синоптики 13 февраля объявили предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности в 17 департаментах на западе и востоке Франции. Предупреждение связано с морозами и ледяными дождями.

Согласно данным метеорологической службы Meteo France, в Страсбурге прогнозируется до минус семи градусов по Цельсию, в Париже, Туре и Бурже — до минус четырёх, от нуля до минус двух градусов по Цельсию — в департаментах Об, Йонна, Верхняя Марна и Кот-д'Ор.

Низкие температуры во многих регионах страны сохранятся до воскресенья, — предупредили синоптики.

Также в Бретани могут пройти ледяные дожди, которые после распространятся на восточную часть страны. Водителей призвали быть осторожными из-за наледи.

В ночь на 14 февраля в ряде регионов столбики термометров опустятся до минус 12 градусов по Цельсию. Днём морозы не отступят.

Ранее NEWS.ru писал, что сильный снегопад, который обрушился на Москву, принёс 65% месячной нормы осадков. При этом синоптики не исключили выпадения до 80% от нормы.