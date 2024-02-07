«Уже появилась карта»: журналисты раскрыли планы Европы на Украину «Политика»: Европа уже составила план раздела Украины после краха ВСУ

Страны Европы уже приготовились поделить территорию Украины после поражения ВСУ в конфликте с ВС России, пишут журналисты сербского издания «Политика». По их данным, на некоторых сайтах уже представили новую карту Восточной Европы, где Украины больше нет.

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому. <...> На некоторых сайтах уже появилась даже карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики не осталось и следа, — пишут авторы.

Журналисты издания добавили, что целью раздела украинских земель является приближение НАТО к границам РФ. При этом авторы выразили мнение, что эти планы не будут реализованы, так как России не допустит подобного.

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что в случае конфликта НАТО и России Калининградская область будет ликвидирована. При этом он назвал область Кенигсбергской. Генерал отметил, что в настоящее время Польша возводит укрепления в приграничных с Россией и Белоруссией зонах. Он пояснил, что эти работы намеренно ведутся в мирное время, иначе потом будет не до того.