«Ужасная усталость»: в Европе выразили свое отношение к Зеленскому Роберт Фицо: новое выступление Зеленского встретили с усталостью и без интереса

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Участники заседания Европейского совета встретили очередное выступление президента Украины Владимира Зеленского 26 октября без интереса, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам политика, во время обсуждения Киева в ЕС ощущалась «ужасная усталость».

Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах, как это было в США, — отметил Фицо.

Премьер-министр указал на беспомощность ЕС в отношении Украины. Организация безвольно копирует внешнюю политику США, не имея своей, в результате чего выдает Киеву оружие и деньги, не предлагая никакого плана, подчеркнул Фицо. При этом Евросоюз хочет лишь одного — чтобы его «оставили в покое», резюмировал премьер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Европейского союза вверили ЕК и главе евродипломатии Жозепу Боррелю закончить подготовку предложений по выгодному использованию замороженных российских активов. По словам Мишеля, ЕС хочет сделать «решительный шаг» в этом вопросе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это напомнил, что с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более €85 млрд евро, и это привело к негативным последствиям для европейской экономики. В результате «на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы», отметил Володин.