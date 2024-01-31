«Это страшно»: украинка рассказала о ненависти военных к гражданским Жительница Украины пожаловалась на ненависть военных к гражданским

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Жительница Украины по имени Алена опубликовала в TikTok видео, в котором пожаловалась на отношение украинских военных к гражданским. В ролике, размещенном в ее аккаунте @lediskandalistka, женщина обратила внимание на ненависть, которую бойцы ВСУ и их жены испытывают к гражданским.

Столкнулась с ужасной тенденцией, она идет по нарастающей: это ненависть жен военных и самих военных в сторону людей, которые работают и не сидят в окопах, не идут воевать по разным причинам. Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно, — сказала она.

Она призвала не поддаваться ненависти и добавила, что каждый должен быть на своем месте. По ее мнению, причиной нарастания ненавистнических настроений является усталость и моральное истощение украинцев.

Но нужно немножко держать себя в руках, иначе мы просто перебьем друг друга, — добавила она.

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы должны будут в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. Это следует из новой версии законопроекта о правилах мобилизации, который был внесен в Верховную раду после доработки. В случае если военнообязанный находится за границей, он должен сообщить свои данные по электронной почте или по телефону.