«Ужасающая новость»: жена Ассанжа выразила семье Навального соболезнования Стелла Ассанж выразила соболезнования Юлии Навальной из-за смерти мужа

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Стелла Ассанж

Новость о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской исправительной колонии является ужасающей, заявила на своей странице в Twitter (X) Стелла Ассанж — жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который более четырех лет находится в тюрьме в Лондоне. Она выразила соболезнования семье политика, отметив, что они, вероятно, никогда не узнают, что с ним произошло.

Ужасающая новость. Навальный умер в тюрьме. Ему было всего 47 лет. Если бы его не посадили в тюрьму, он был бы жив. <...> Я сочувствую его жене Юлии и их двум детям, которые, вероятно, никогда не узнают, что произошло. Соболезнования его друзьям и семье, — написала она.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что смерть Навального стала следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Журналист высказал мнение, что тромбоэмболия, от которой, предположительно, умер политик, могла развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода. По его словам, редакция запросит у колонии записи видеорегистраторов.