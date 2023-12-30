Уволенная советница Залужного была солисткой российской поп-группы «Страна»: экс-советница Залужного Мартынюк работала актрисой и певицей в России

Фото: Соцсети

Уволенная внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк с начала 2000-х работала певицей и актрисой в России, сообщает издание «Страна.ua». В частности, девушка два года являлась солисткой поп-группы «Сливки».

По данным издания, Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она уехала в Москву, где начала строить карьеру певицы. В 2006 году она также дебютировала в кино, сыграв в российском комедийном боевике «Ненасытные». Всего в фильмографии Мартынюк значится участие в 70 фильмах и сериалах, причем последний, согласно данным «Кинопоиска», вышел в 2022 году.

Также издание пишет, что в Москве девушка вышла замуж за гражданина РФ, в браке с которым у нее родилась дочь. В 2008 году этот брак распался, после чего Мартынюк вернулась в Киев и в 2014 году поддержала Майдан, а затем занялась волонтерской деятельностью.

Ранее стало известно, что Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт. По ее словам, смерть «все равно настигнет всех», а военные являются героями и цветом нации. После этого Залужный в своем Telegram-канале заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать что-то от его имени и уволил советницу.