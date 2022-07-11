Уволен советник главы МВД Украины, грозивший «ударом по Крымскому мосту» Советник главы МВД Украины Андрусив, который грозил «ударом по Крымскому мосту», подал в отставку

Фото: krymsky.bridge

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, грозивший «нанести удар по Крымскому мосту», покинул офис президента и министерство. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Причины его отставки на данный момент неизвестны.

Уволился из офиса президента и министерства, — говорится в сообщении.

Ранее Андрусив заявил, что Крымский мост, соединяющий Россию с полуостровом через Керченский пролив, «обязательно будет разрушен, это только вопрос времени». По его словам, у страны есть необходимое оружие, но для реализации планов ВСУ нужно продвинуться к побережью Азовского моря.

В Кремле подобное заявление назвали анонсированием теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что оно требует правовой оценки и соответствующего наказания. Он заверил, что Крымский мост, как и все стратегические объекты России, обеспечивается всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности по линии профильных служб.