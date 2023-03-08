Увели прямо из стойла: что известно о краже жеребца Кадырова и самом коне Породистый скакун Рамзана Кадырова бесследно исчез

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

7 марта стало известно, что в Чехии недалеко от города Роуднице-над-Лабем на северо-востоке страны неизвестные выкрали с конюшни чистокровную английскую лошадь Зазу, которая принадлежала главе Чечни Рамзану Кадырову и оказалась под санкциями. По сведениям чешского издания České noviny стоимость скакуна составляет порядка 400 тысяч крон (1.3 млн рублей), однако позже Кадыров заявил, что цена лошади гораздо больше и равняется миллионам долларов. Подробности инцидента — в материале NEWS.ru.

Кража

Самое преступление, со слов пресс-секретаря местной полиции Павла Кофрова, произошло в ночь с 3 на 4 марта в конюшне в деревни Крачбеце. По данным полиции, воры сняли с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и вывели жеребца из стойла.

Чешские журналисты отмечали, что у 16-летнего животного есть белая отметина на лбу, похожая на звезду, а часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета. Полиция приступила к расследованию. Кражу уже назвали беспрецедентным случаем для индустрии скачек в Чехии.

Также известно, что за месяц до начала спецоперации, 27 января 2022 года, двое русскоязычных мужчин пытались выкрасть Зазу и еще одного коня Кадырова. Тогда им не позволили это сделать.

В Чехии находились еще две лошади Кадырова — жеребец Михаил Глинка и спринтер Dux Scholar. Последнего в прошлом году отправили в Россию.

Завидный жеребец

Похищенный Зазу не простой конь. По данным портала Jezdci, его вывели на одном из немецких конезаводов. Глава Чечни купил животное у конюшни WH Sport International в Германии в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае, которые считаются наиболее престижными состязаниями в этом виде спорта. В том забеге Заза пришел к финишу пятым.

Жеребец успел поучаствовать в 36 забегах в восьми странах. Девять раз он приходил первым и принес в сумме около €1,2 млн призовых.

Фото: ramzan/vk.com Рамзан Кадыров

Однако с 2016 года коня берегли и в забегах он больше не принимал участие. Жеребца использовали для улучшения породы. Портал Jezdci сообщал, что в последние годы он неоднократно становился самым востребованным у конезаводчиков чистокровным производителем в Чехии.

Беременность от Зазу стоила владельцам кобылы в среднем в $900.

Против Зазу, как и другого европейского имущества Кадырова, в 2014 году были введены санкции. Сам Кадыров назвал введение рестрикций против своего коня «гнусным ударом со стороны демократического Запада». В 2017 году чеченский лидер пытался снять санкции с лошади, но успеха в этом вопросе не достиг.

Реакция Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что кража его скакуна Зазу в Чехии неслучайна, а также удивился, как коня могли так легко похитить.

У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней, — написал Кадыров.

Он отдельно отметил, что появившаяся в СМИ информация о стоимости Зазы в 400 тысяч крон неверна. Российский политик заявил, что его чистокровный скакун стоит не мнее $10 млн. По словам Кадырова, кто-то, зная настоящую цену жеребца, «хорошо нагреет руки».

Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн, — уверен он.

Глава Чечни давно известен своей любовью к лошадям. Скакуны Кадырова участвуют в различных престижных мировых скачках и завоевывают призовые места. Летом немец по имени Маркус подарил главе Чечни лошадь. Кадыров поблагодарил почитателя за «прекрасный подарок» и признался, что был удивлен и восхищен таким жестом.