«Уважение Путину»: пасынок Сырского отметил День Победы РИАН: пасынок Сырского поучаствовал в автопробеге в Сиднее в честь Дня Победы

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Пасынок главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского Иван принял участие в автомобильном пробеге в честь Дня Победы, передает РИА Новости. Мероприятие прошло в австралийском Сиднее.

Из уважения к Владимиру Владимировичу [Путину] и из-за моего... прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну, — объяснил участие Сырский-младший.

Российский активист в Австралии Семен Бойков рассказал, что Иван Сырский на протяжении последних 10 лет участвует в автопробеге по случаю 9 Мая. По его словам, родственник главкома поддержал спецоперацию на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

При этом традиционное шествие «Бессмертного полка» в регионах отменили. Как уточняли власти, решение принято из соображений безопасности.