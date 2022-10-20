В Николаеве прогремели взрывы

Фото: wikimedia.org

г. Николаев

Утром в четверг, 20 октября, на территории Николаева прогремело несколько взрывов. Об этом пишет издание Klymenko Time (Украина). Кроме того, утром в четырех регионах страны была объявлена воздушная тревога. Речь шла о Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Позднее тревогу объявили по всей Украине.

В Харькове произошло несколько взрывов, — передают украинские журналисты.

Авторы материала не приводят других подробностей. Однако в Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлены результаты ударов по Николаеву. В кадр попали клубы дыма, однако невозможно разобрать, откуда они идут.

Ранее глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российская сторона нанесла удар по Криворожскому району. В результате были повреждены промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Резниченко добавил, что на месте в настоящий момент работают аварийные службы. Пострадавших, по предварительной информации, нет.