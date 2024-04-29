«Утратила смысл»: Медведчук высказался об украинской государственности Медведчук: при действующем режиме Украина лишилась смысла как государство

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

На сегодняшний день Украина полностью утратила смысл как государство из-за действий президента Владимира Зеленского, заявил в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру» бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он уверен, что украинский лидер продал нейтралитет и независимость страны президенту США Джо Байдену и экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону.

В результате украинская государственность утратила смысл. России враждебное государство на границах прогнозируемо оказалось ненужным, а НАТО и ЕС Украина в качестве равноправного члена как была не нужна, так и осталась. Страна превратилась в серую зону противостояния России и Запада, — сказал политик.

Медведчук добавил, что благодаря Зеленскому Украина сегодня является страной-попрошайкой, не способной самостоятельно обеспечить и защитить себя. Он также уверен, что НАТО и не думает впрягаться за Киев. При этом Зеленский не является лидером своего народа и боится любой конкуренции, считает политик.

Любой другой президент в здравом уме и доброй памяти от НАТО отказался бы и вернул стране мир. Но Зеленский таким здравомыслием не отличился, — отметил Медведчук.

Ранее Медведчук выразил уверенность, что Запад стремится полностью уничтожить русскую цивилизацию. По его словам, страны рассчитывают устранить опасного конкурента в лице России.